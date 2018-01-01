Ковалаев – Альварес: статистика ударов

На момент остановки боя Сергей Ковалев выбросил больше ударов, чем Элейдер Альварес.

Колумбиец Элейдер Альварес накануне нокаутировал россиянина Сергея Ковалева, став чемпионов мира в полутяжелом весе по версии WBO.

Что интересно, до остановки боя Ковалев выбросил больше ударов, нежели Альварес – 339 против 251. Однако у кубинца лучший процент точности. Лишь 91 удар (26,8%) Ковалева пришелся в цель, Альварес может похвастаться 73 точными ударами (29,1%).

Также аналитики подсчитали, что 188 ударов Ковалева были силовыми, из них 62 точных (33%). Альварес нанес 131 силовой удар, из которых 43 пришлись в цель (32,8%).

Смотрите видео нокаута в бою Ковалев – Альварес, а также полный поединок.

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