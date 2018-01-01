Переключиться на мобильную версию

Ковалаев – Альварес: статистика ударов

Комментариев: 0
На момент остановки боя Сергей Ковалев выбросил больше ударов, чем Элейдер Альварес.
Ковалаев – Альварес: статистика ударов
Getty Images

Колумбиец Элейдер Альварес накануне нокаутировал россиянина Сергея Ковалева, став чемпионов мира в полутяжелом весе по версии WBO.

Что интересно, до остановки боя Ковалев выбросил больше ударов, нежели Альварес – 339 против 251. Однако у кубинца лучший процент точности. Лишь 91 удар (26,8%) Ковалева пришелся в цель, Альварес может похвастаться 73 точными ударами (29,1%). 

Также аналитики подсчитали, что 188 ударов Ковалева были силовыми, из них 62 точных (33%). Альварес нанес 131 силовой удар, из которых 43 пришлись в цель (32,8%).

Смотрите видео нокаута в бою Ковалев – Альварес, а также полный поединок.

Кроме того, все подробности вечера бокса в Лос-Анджелес вы можете прочесть в нашем онлайне

Подписывайтесь также на нашу страничку о боксе в Telegram!

Поделись:
Теги: бокс, Сергей Ковалев, Элейдер Альварес
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь