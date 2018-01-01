Ковалев нокаутом проиграл Альваресу

Элейдер Альварес отобрал чемпионский титул у Ковалева, нанеся ему второе досрочное поражение в карьере.

Колумбийский боксе Элейдер Альварес — новый чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBO. В Атлантик-Сити он добыл свою главную победу в карьере, отправив в нокаут россиянина Сергей Ковалева.

Альварес неплохо начал бой, его джеб навстречу работал намного лучше выпадов Ковалева и если у россиянина удары шли преимущественно в блок, то колумбиец чаще попадал.

С четвертого раунда Ковалев включился, стал пробивать больше силовых ударов и взял поединок под свой контроль. Чилемба откровенно побаивался соперника, выживал его действий и работал исключительно на контратаках. При этом, стоит уточнить, что джеб навстречу хоть и реже, но все же продолжать проходить.

Развязка боя неожиданно произошла в седьмом раунде. Альварес отправил Сергея в нокдаун платным правым в голову. Ковалеву пал и хоть и поднялся, но не успел востановиться и был добил, вскоре еще два раза оказавшись на настиле.

В последних пяти боях Сергей Ковалев проиграл трижды и два раза это было досрочно.

Добавим, что в этот вечер бокса Дмитрий Бивол легко победил Айзека Чилембу.

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