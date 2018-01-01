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Бивол легко защитил титул в бою с Чилембой

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Дмитрий Бивол сохранил титул чемпиона мира по версии WBA.
Бивол - Чилемба
Бивол - Чилемба
twitter.com/HBOboxing

Чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе россиянин Дмитрий Бивол во второй раз успешно защитил титул, перебоксировав по итогам 12-ти раундов малавийского соперника Айзека Чилембу.

Бивол активно начал поединок и в первых трех-четырех раундах Чилемба много напропускал, но выстоял. В дальнейшем Бивол убавил темп, работая с запасом.

В концовке поединка Чилемба даже выглядел немного лучше, но проиграв стартовые раунды ему нужен был нокаут, а этого Бивол сделать ему не позволил.

По итогам 12 раундов поединка судьи отдали Дмитрию Биволу победу  со счетом 120-108, 120-108, 116-112.

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Теги: Дмитрий Бивол, бокс, Айзек Чилемба
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