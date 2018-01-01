Беллью: Я знаю, что делать, если оказался на полу, а Усик знает?

Британец рассказал, какие у него преимущества перед украинцем.

Британский боксер Тони Беллью в очередной раз заявил, что он намерен забрать все пояса у Александра Усика, а также рассказал, за счет чего он это сделает.

“Специально к этому поединку, я подготовлю целый арсенал новых приемов. Возможно, он не верит в это, но это действительно так. Я хочу забрать все пояса, иначе в этой встрече нет никакого смысла.

Он феноменальный боец, намного лучше меня. Я без проблем могу сказать, что он лучше меня, но может ли он побить меня? Ответ – нет. Дэвид Хей тоже был лучше меня, и что?

За свою карьеру я пережил в ринге любой сценарий, который вы только можете себе представить. Я прекрасно знаю, что делать, если оказался на полу, а Усик знает? Я оказывался в нокдауне очень много раз, а он?”, - цитирует Беллью BoxingScene.

Ранее тренер британца высказался о предстоящем поединке.

Напомним, что британские СМИ уже назвали возможные даты боя.

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