Переключиться на мобильную версию

Уайлдер: Бой с Фьюри круче, чем поединок с Джошуа

Комментариев: 0
Американец продолжает подогревать интерес общественности.
Деонтей Уайлдер
Деонтей Уайлдер
Getty Images

Американский чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер в очередной раз высказался о приближающемся поединке с Тайсоном Фьюри.

“Бой с Фьюри круче, чем поединок с Джошуа. Тайсон, в отличии от Джошуа, показал всем свой характер, когда вступил в переговоры сразу же, как только появилась возможность. Он настоящий воин, с которым хочется выйти на ринг. Фьюри – непобедимый король, который победил человека, который правил дивизионом очень много лет.

В США Фьюри знают намного больше людей, чем Джошуа. Думаю, это должно зацепить Энтони. Они не хотели идти мне навстречу, а теперь мы покажем этим мальчишкам, как ведут себя настоящие мужчины”,- цитирует Уайлдера BoxingScene.

Ранее Уайлдер заявил, что станет первым, кто нокаутирует Фьюри.

Бой Уайлдера и Фьюри, вероятнее всего, состоится в ноябре в Лас-Вегасе.

Подписывайтесь также на нашу страничку о боксе в Telegram!

Поделись:
Теги: бокс, Деонтей Уайлдер, Тайсон Фьюри
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь