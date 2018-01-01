Уайлдер: Бой с Фьюри круче, чем поединок с Джошуа

Американец продолжает подогревать интерес общественности.

Американский чемпион WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер в очередной раз высказался о приближающемся поединке с Тайсоном Фьюри.

“Бой с Фьюри круче, чем поединок с Джошуа. Тайсон, в отличии от Джошуа, показал всем свой характер, когда вступил в переговоры сразу же, как только появилась возможность. Он настоящий воин, с которым хочется выйти на ринг. Фьюри – непобедимый король, который победил человека, который правил дивизионом очень много лет.

В США Фьюри знают намного больше людей, чем Джошуа. Думаю, это должно зацепить Энтони. Они не хотели идти мне навстречу, а теперь мы покажем этим мальчишкам, как ведут себя настоящие мужчины”,- цитирует Уайлдера BoxingScene.

Ранее Уайлдер заявил, что станет первым, кто нокаутирует Фьюри.

Бой Уайлдера и Фьюри, вероятнее всего, состоится в ноябре в Лас-Вегасе.

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