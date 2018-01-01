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Анонсирована дата следующего боя Пакьяо

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Соперник филиппинца пока неизвестен.
Мэнни Пакьяо
Мэнни Пакьяо
AFP

Стала известна дата следующего поединка новоиспеченного чемпиона WBA в полусреднем весе Мэнни Пакьяо.

Филиппинец вновь выйдет на ринг 2 декабря, сообщает Los Angeles Times. Кто станет соперником Пакьяо пока еще неизвестно. Среди главных кандидатов называют украинца Василия Ломаченко, а также американца Терренса Кроуфорда. Сам же филиппинец бросил вызов Флойду Мейвезеру.

Напомним, что последний соперник Пакьяо недавно завершил карьеру.

Отметим, что Мейвезер уже успел ответить на вызов Филиппинцев.

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Теги: бокс, Мэнни Пакьяо, Флойд Мейвезер, Василий Ломаченко
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