Анонсирована дата следующего боя Пакьяо

Соперник филиппинца пока неизвестен.

Стала известна дата следующего поединка новоиспеченного чемпиона WBA в полусреднем весе Мэнни Пакьяо.

Филиппинец вновь выйдет на ринг 2 декабря, сообщает Los Angeles Times. Кто станет соперником Пакьяо пока еще неизвестно. Среди главных кандидатов называют украинца Василия Ломаченко, а также американца Терренса Кроуфорда. Сам же филиппинец бросил вызов Флойду Мейвезеру.

Напомним, что последний соперник Пакьяо недавно завершил карьеру.

Отметим, что Мейвезер уже успел ответить на вызов Филиппинцев.

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