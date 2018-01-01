Переключиться на мобильную версию

Владимир Кличко разошелся с Хайден Панетьерри

Комментариев: 0
Дочь останется воспитываться с украинским боксером.
Владимир Кличко и Хайден Панеттьери
Владимир Кличко и Хайден Панеттьери

Легендарный украинский боксер Владимир Кличко стал отцом-одиночкой. Недавно его с уже бывшей девушкой Хайден Панеттьери заметили на отдыхе в Греции и журналисты обратили внимание на отсутствие обручального кольца на пальце девушки.

Журналисты E!News обратились за объяснениями к маме американской актрисы Лесли Фогель и та подтвердила факт расставания.

"Сейчас Хайден свободна, она и Владимир просто являются родителями их общей трехлетней дочери Кайи.

Хайден и Владимир находятся в хороших отношениях. Они составляют огромную часть жизни друг друга.

Дочка? Девочка живет с отцом и его семьей, но также они проводят время, как полноценная семья с Хайден", - цитируют СМИ Фогель.

Подписывайтесь также на нашу страничку о боксе в Telegram!

Поделись:
Теги: Хайден Панеттьери, Владимир Кличко, бокс
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь