Владимир Кличко разошелся с Хайден Панетьерри

Дочь останется воспитываться с украинским боксером.

Легендарный украинский боксер Владимир Кличко стал отцом-одиночкой. Недавно его с уже бывшей девушкой Хайден Панеттьери заметили на отдыхе в Греции и журналисты обратили внимание на отсутствие обручального кольца на пальце девушки.

Журналисты E!News обратились за объяснениями к маме американской актрисы Лесли Фогель и та подтвердила факт расставания.

"Сейчас Хайден свободна, она и Владимир просто являются родителями их общей трехлетней дочери Кайи.

Хайден и Владимир находятся в хороших отношениях. Они составляют огромную часть жизни друг друга.

Дочка? Девочка живет с отцом и его семьей, но также они проводят время, как полноценная семья с Хайден", - цитируют СМИ Фогель.

Подписывайтесь также на нашу страничку о боксе в Telegram!