Усик: Мне нужны такие бои, чтобы я мог заработать

Александр Усик не скрывает, что боксирует ради денег.

Абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе Александр Усик признался, что боксирует ради денег.

"Естественно, что мне нужны бои. Хорошие и зрелищные. И, естественно, такие, чтобы я мог заработать. У меня трое детей, и надо оставить им что-то, чтобы они могли встать на ноги и уже сами могли зарабатывать.

Мне интересно боксировать. Выходить в ринг против тех, с кем будут получаться хорошие конкурентные поединки. Бои, о которых потом будут говорить. То, что я могу оставить после себя.

Я не скрываю, что боксирую ради денег. А чего мне стеснятся, если я, действительно, этим зарабатываю. У меня есть пояса, есть кубок, но что я делаю это бесплатно?! Мне платят за это.

Бесплатно я это делать не буду. Хотя, до Cуперсерии, когда я уже был чемпионом мира, после поединка с Криштофом Гловацки и боев в Америке, можно сказать, что я боксировал бесплатно.

У некоторых людей есть такая мысль, что мы миллионы зарабатываем. Хотя считанные боксеры могут сказать, что они зарабатывают миллион. После завоевания пояса чемпиона мира и боев в Америке я не сказал бы, что я зарабатывал большие деньги. Этих денег хватало на то, чтобы прожить от поединка к поединку", - цитирует Усика Sport.ua

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