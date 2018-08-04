Переключиться на мобильную версию

Александр Усик написал стихотворение про Украину

Комментариев: 2
Боксер написал его еще 2 января 2018 года, готовясь к бою с Майрисом Бриедисом.
Александр Усик
Александр Усик
Олег Батрак, iSport.ua

Абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе украинец Александр Усик написал стихотворение об Украине.

Боксер написал его во время подготовки к бою с Майрисом Бриедисом в полуфинале WBSS и ранее никому не показывал. Усик назвал стих "Украина", а написан он был 2 января 2018 года в 1 час 27 минут.

Україна, моя Україна.
Моя сильна, моя Батьківщина.
Ти для мене, як матір для сина -
Сама рідна й навіки одна.

Ти козацького роду країна,
Богом ти на небі любима,
Батьківщина ти сильна моя
Тіло ми за тебе положим,
А душею ми з Богом завжди.

Ми за тебе рідненьку попросим
Всіх святих тебе зберегти,
І безкрайні поля без обмежень,
І вродливі ліса та поля,
Й карпатські гори високі,
І смереки стрункі, як струна.

Все в нас є: для життя та для свята,
В нас країна єдина на всіх.
Так помолимось браття ми Богу,
Щоб зберіг нас у єдності всіх.

Ранее Усик прокомментировал слухи о предложении российского гражданства.

Подписывайтесь также на нашу страничку о боксе в Telegram!

Поделись:
Теги: бокс, Александр Усик
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  04.08.2018, 14:16
Оценка:  0
гость
"в супертяжелом весе"
Он в другом весе чемпион.
петенька  (аноним)  04.08.2018, 13:55
Оценка:  -2
петенька
Хочу в пуканчик!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь