Александр Усик написал стихотворение про Украину
Абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе украинец Александр Усик написал стихотворение об Украине.
Боксер написал его во время подготовки к бою с Майрисом Бриедисом в полуфинале WBSS и ранее никому не показывал. Усик назвал стих "Украина", а написан он был 2 января 2018 года в 1 час 27 минут.
Україна, моя Україна.
Моя сильна, моя Батьківщина.
Ти для мене, як матір для сина -
Сама рідна й навіки одна.
Ти козацького роду країна,
Богом ти на небі любима,
Батьківщина ти сильна моя
Тіло ми за тебе положим,
А душею ми з Богом завжди.
Ми за тебе рідненьку попросим
Всіх святих тебе зберегти,
І безкрайні поля без обмежень,
І вродливі ліса та поля,
Й карпатські гори високі,
І смереки стрункі, як струна.
Все в нас є: для життя та для свята,
В нас країна єдина на всіх.
Так помолимось браття ми Богу,
Щоб зберіг нас у єдності всіх.
Ранее Усик прокомментировал слухи о предложении российского гражданства.
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Он в другом весе чемпион.