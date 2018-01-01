Ковалев: Поражения стали пинком под зад от жизни

Сергей Ковалев признался, что "поймал звезду" в определенный момент карьеры.

Российский чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев перед боем против небитого колумбийца Элейдера Альвареса признался, что в какой-то момент карьеры "поймал звезду".

"Спасибо моей команде. Для меня она очень важна, так как дает мотивацию двигаться дальше. После двух безумных поражений я, наконец, делаю все правильно.

Поражения стали пинком под зад от жизни, который пробудил меня и направил на верную дорожку. Когда я стал знаменит, то потерял рассудок", — рассказал Ковалев на финальной пресс-конференции.

Напомним, поединок Ковалев – Альварес состоится 4 августа в городе Атлантик Сити (США). Начало трансляции – в 05:00 (5 августа) по киевскому времени.

На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция боя Ковалев - Альварес.

Ранее букмекеры определили фаворита данного противостояния.

Подписывайтесь также на нашу страничку о боксе в Telegram!