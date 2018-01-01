Альварес оказался тяжелее Ковалева, Чилемба – Бивола

Стали известны результаты взвешивания перед вечером бокса Сергей Ковалев – Элейдер Альварес.

В Атлантик Сити 4 августа состоится вечер профессионального бокса, в главное бою которого встретятся чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев против претендента Элейдера Альвареса.

Накануне противостояния спортсмены прошли официальную церемонию взвешивания. По ее итогам россиянин показал вес 78,9 кг, а его оппонент – 79,1 кг.

В андеркарде вечера выступит чемпион WBA Дмитрий Бивол с Айзеком Чилембой.

Бивол оказался легче соперника – вес Дмитрия составил 79,1 кг, в то время как Чилемба показал на весах 79,3 кг.

На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция боя Ковалев – Альварес, которая начнется 5 августа в 6:00 по киевскому времени.

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