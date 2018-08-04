Усик: Я и с этим паспортом могу ездить куда угодно

Украинский боксер прокомментировал слухи о предложении российского гражданства.

Украинский боксер Александр Усик прокомментировал слухи о предложенном ему российском гражданстве.

“Гражданство мне никто не предлагал. Да и зачем оно мне? Я и с этим паспортом могу ездить куда угодно. Я украинец, у меня есть страна, есть паспорт и дом. У меня вообще все есть. Так зачем мне менять гражданство? Пускай мне весь мир предложит гражданство, я буду везде ездить и все”,- сказал Усик в эфире канала 112 Украина.

Напомним, что слухи о предложении российского гражданства появились после того, как боксер заявил, что откажется от звания Героя Украины.

Сейчас команда Усика сосредоточена на переговорах о поединке с Тони Беллью.

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