Усик: Я и с этим паспортом могу ездить куда угодно
Украинский боксер прокомментировал слухи о предложении российского гражданства.
Украинский боксер Александр Усик прокомментировал слухи о предложенном ему российском гражданстве.
“Гражданство мне никто не предлагал. Да и зачем оно мне? Я и с этим паспортом могу ездить куда угодно. Я украинец, у меня есть страна, есть паспорт и дом. У меня вообще все есть. Так зачем мне менять гражданство? Пускай мне весь мир предложит гражданство, я буду везде ездить и все”,- сказал Усик в эфире канала 112 Украина.
Напомним, что слухи о предложении российского гражданства появились после того, как боксер заявил, что откажется от звания Героя Украины.
Сейчас команда Усика сосредоточена на переговорах о поединке с Тони Беллью.
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