Красюк: Бой с Беллью может пройти в крузервейте

Промоутер Усика сообщил, что некоторые детали еще не согласованы, но это лишь дело времени.

Промоутер абсолютного чемпиона в тяжелом весе Александра Усика сообщил, что переговоры по бою украинца с Беллью идут полным ходом.

“Переход в супертяжелый вес – это, однозначно, именно то, что стоит у нас в планах. Тем не менее, следующий бой против Тони Беллью может пройти в крузервейте. Карьера британца близится к завершению, поэтому он хотел бы побороться за наивысшие награды перед своим уходом. А что может быть выше звания абсолютного чемпиона?

Сейчас мы постоянно находимся на связи с Эдди Хирном и обсуждаем условия. Мы планируем вскоре встретиться и достигнуть окончательного соглашения. Большинство вопросов уже закрыты. Этот поединок – то, чего хочет мир бокса, и мы просто обязаны дать это зрелище публике”,- цитирует Красюка RingSide24.

Ранее промоутер Усика заявил, почему организация поединков в Украине является весьма проблематичной, а также высказался о возможном поединке украинца с Энтони джошуа.

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