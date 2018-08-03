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Бывшего боксера в Африке привселюдно казнили до смерти

Комментариев: 6
Женщины поселка устали от постоянных грабежей.
Манелиси "Leli" Мбиласе
Манелиси "Leli" Мбиласе

Бывший чемпион Африки южноафриканец Манелиси "Leli" Мбиласе был убит жестоким образом. Боксера, которого считали лидером банды из соседнего района, забили камнями в поселке Мдантсане.

Мбиласе попался после нападения в поезде на двух женщин. Те после нападения пришли в поселок, собрали всех девушек и отыскали в зарослях боксера, когда он пытался переодеться и спрятать похищенную сумку. Его подельникам удалось сбежать, а вот Манелиси погрузили в тачку и притащили его под местную мэрию "в назидание другим".

Избитого экс-боксера полицейские и медики едва "отбили" у людей, которые собирались облить его бензином и сжечь, и забрали в больницу, где он скончался.

Брат умершего заявил, что тот пристрастился к наркотикам и "думал только о том, чтобы получить новую дозу".

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Теги: бокс, смерть
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Комментариев (6)
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xxvekFox    03.08.2018, 17:21
Оценка:  +1
xxvekFox
"казнили до смерти" - масло масленое.
ВоблаВологда  (аноним)  03.08.2018, 17:12
Оценка:  +3
ВоблаВологда
гость (аноним) 03.08.2018, 17:00

Верю. Скоро и на России в это уверуют)))).
гость  (аноним)  03.08.2018, 17:04
Оценка:  +3
гость
Судя по синей морде и пивному пузу, паветкин уже бомж и алкоголик
гость  (аноним)  03.08.2018, 17:00
Оценка:  -3
гость
Ты сам в это веришь, 16:49?
ВоблаВологда  (аноним)  03.08.2018, 16:49
Оценка:  +3
ВоблаВологда
Такая же участь ожидает и узкого недо витязя Поветкина)))). После поражения от Джошуа узкого ждет затяжная депрессия, алкоголизм, а потом бомжевание, питание с помоек((((((.
гость  (аноним)  03.08.2018, 16:22
Оценка:  +3
гость
Тварь ибучая!
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