Бывшего боксера в Африке привселюдно казнили до смерти

Женщины поселка устали от постоянных грабежей.

Бывший чемпион Африки южноафриканец Манелиси "Leli" Мбиласе был убит жестоким образом. Боксера, которого считали лидером банды из соседнего района, забили камнями в поселке Мдантсане.

Мбиласе попался после нападения в поезде на двух женщин. Те после нападения пришли в поселок, собрали всех девушек и отыскали в зарослях боксера, когда он пытался переодеться и спрятать похищенную сумку. Его подельникам удалось сбежать, а вот Манелиси погрузили в тачку и притащили его под местную мэрию "в назидание другим".

Избитого экс-боксера полицейские и медики едва "отбили" у людей, которые собирались облить его бензином и сжечь, и забрали в больницу, где он скончался.

Брат умершего заявил, что тот пристрастился к наркотикам и "думал только о том, чтобы получить новую дозу".

Подписывайтесь также на нашу страничку о боксе в Telegram!