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Мейвезер ответил на вызов Пакьяо

Комментариев: 1
Американец намекнул, что никакого боя не будет.
Флойд Мейвезер
Флойд Мейвезер
Getty Images

Флойд Мейвезер откликнулся на вызов нового чемпиона WBA в полусреднем весе Мэнни Пакьяо.

“Создается впечатление, будто ему одного поражения мало. Пакьяо, безусловно, легендарный боксер, будущий член зала славы, но тогда победил сильнейший.

Я не могу винить его в том, что он делает. Но его вызов, это просто попытка заработать. Не имею ничего против Мэнни, но он называет мое имя лишь из-за больших гонораров. Вероятно, я буду одним из самых громких имен всех времен в этом виде спорта, если не самым. Когда называешь имя Мейвезера, значит, говоришь о долларах”,- приводит слова американца Fighthype.com.

Напомним, что, в своем последнем поединке, Пакьяо выиграл титул чемпиона WBA у аргентинца Лукаса Маттиссе, который позже завершил карьеру.

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Теги: бокс, Флойд Мейвезер, Мэнни Пакьяо
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Комментариев (1)
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Peyot    03.08.2018, 16:03
Оценка:  -1
Peyot
ну был такой себе мелкий шкет мейвезер... и че? да про тебя и сейча особо никто не знает... тебе никогад не стать в ряд Али или Тайсоном просто мелких человечков в спорте больших крепких мужиков никто не помнит и не знает!
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