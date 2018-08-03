Мейвезер ответил на вызов Пакьяо

Американец намекнул, что никакого боя не будет.

Флойд Мейвезер откликнулся на вызов нового чемпиона WBA в полусреднем весе Мэнни Пакьяо.

“Создается впечатление, будто ему одного поражения мало. Пакьяо, безусловно, легендарный боксер, будущий член зала славы, но тогда победил сильнейший.

Я не могу винить его в том, что он делает. Но его вызов, это просто попытка заработать. Не имею ничего против Мэнни, но он называет мое имя лишь из-за больших гонораров. Вероятно, я буду одним из самых громких имен всех времен в этом виде спорта, если не самым. Когда называешь имя Мейвезера, значит, говоришь о долларах”,- приводит слова американца Fighthype.com.

Напомним, что, в своем последнем поединке, Пакьяо выиграл титул чемпиона WBA у аргентинца Лукаса Маттиссе, который позже завершил карьеру.

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