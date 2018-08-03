Тренер Гарсии: Пусть команда Ломаченко свяжется со мной и мы сделаем этот бой

Тренер Майки Гарсии заявил, что организовать бой его подопечного против Василия Ломаченко – очень просто.

Тренер чемпиона мира в легком весе по версия WBC и IBF Майки Гарсии Роберт Гарсия заявил, что, если команда Василия Ломаченко хочет бой против американца им нужно лишь позвонить.

"Это не сложный поединок в плане организации, так как Майки – свободный агент. Команде Ломаченко достаточно связаться с нами, и мы организуем этот поединок. Мы могли бы сделать это в декабре. Эгис Климас, Боб Арум или кто-то еще из Top Rank. У них есть мой номер, связаться с нами просто. Мы рады сделать этот бой реальностью.

По мнению моего отца и меня, Василий будет лучшим противником. Мы уважаем Ломаченко. Я знаю, что он желает драться с Майки. Я знаю, Эгис Климас хочет организовать этот поединок. Они мои хорошие друзья, отличные люди, отличная команда. Это бой, который хотят увидеть фаны, так давайте сделаем этот поединок. Дозвонитесь до нас, у вас есть мой номер", – сказал Роберт Гарсия в комментарии ES News.

Напомним, что после победы над Робертом Истером, Майки Гарсия выразил желание выйти на ринг против Эррола Спенса.

Сам же американец заявил, что Василий Ломаченко несколько раз отказывался от поединка с ним.

Подписывайтесь также на нашу страничку о боксе в Telegram!