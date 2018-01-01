Переключиться на мобильную версию

Ковалев: Горжусь, что мой соперник не имеет поражений

Комментариев: 0
Сергей Ковалев в ближайшем бою намерен показать свои лучшие навыки.
Сергей Ковалев и Элейдер Альварес
Сергей Ковалев и Элейдер Альварес
boxingscene.com

Чемпион WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев перед поединком с  Элейдером Альваресом заявил, что гордится сильным соперником.

"На данном этапе мы с тренером анализируем и исправляем все ошибки, поэтому я чувствую себя профессионалом. Надеюсь, что в эту субботу покажу свои лучшие навыки.

Спасибо команде Элейдера Альвареса, что приняли этот поединок, он будет интересным. Я горжусь тем, что мой соперник силен и не имеет поражений. Не пропустите наш бой", - заявил Сергей Ковалев.

Напомним, поединок Ковалев – Альварес состоится 4 июля в городе Атлантик Сити (США). Начало трансляции – в 05:00 (5 августа) по киевскому времени.

На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция боя Ковалев - Альварес.

Ранее букмекеры определили фаворита данного противостояния.

Подписывайтесь также на нашу страничку о боксе в Telegram!

Поделись:
Теги: бокс, Сергей Ковалев, Элейдер Альварес
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь