Ковалев: Горжусь, что мой соперник не имеет поражений

Сергей Ковалев в ближайшем бою намерен показать свои лучшие навыки.

Чемпион WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев перед поединком с Элейдером Альваресом заявил, что гордится сильным соперником.

"На данном этапе мы с тренером анализируем и исправляем все ошибки, поэтому я чувствую себя профессионалом. Надеюсь, что в эту субботу покажу свои лучшие навыки.

Спасибо команде Элейдера Альвареса, что приняли этот поединок, он будет интересным. Я горжусь тем, что мой соперник силен и не имеет поражений. Не пропустите наш бой", - заявил Сергей Ковалев.

Напомним, поединок Ковалев – Альварес состоится 4 июля в городе Атлантик Сити (США). Начало трансляции – в 05:00 (5 августа) по киевскому времени.

На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция боя Ковалев - Альварес.

Ранее букмекеры определили фаворита данного противостояния.

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