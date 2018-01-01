Ковалев - Альварес: онлайн боя

Следите за событиями поединка Сергей Ковалев - Элайдер Альварес на iSport.ua.

Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом Сергей Ковалев (32-2-1, 28 КО) схлестнется с непобежденным колумбийцем Элейдером Альваресом (23-0, 11 КО).

Для Ковалева это будет третий бой после второго поражения от Андре Уорда. Альварес же более года не появлялся в ринге.

Элейдер 2,5 года являлся обязательным претендентом на титул WBC, но бой с его обладателем Адонисом Стивенсоном так и не получил. Среди известных имен, поверженных Альваресом, отметим Эдисона Миранду, Айзека Чилембу и Лучиана Буте. Свой последний поединок колумбиец провел в июне 2017 года против Жана Паскаля.

Поединок Ковалев – Альварес состоится 4 июля в городе Атлантик Сити (США). Начало онлайн трансляции в этой новости в 06:00 (5 августа) по киевскому времени.

Ранее букмекеры определили фаворита данного противостояния.

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