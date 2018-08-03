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Бой Уайлдер – Фьюри пройдет в ноябре в Лас-Вегасе

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Мегабой супертяжеловесов обростает новіми подробностями.
Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри
Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри

Менеджер Шелли Финкель, сотрудничающий с чемпионом WBC в весе свыше 90,7 кг американцем Деонтеем Уайлдером, рассказал в интервью WBN о переговорах с командой бывшего чемпиона мира Тайсона Фьюри

"Мы многого достигли в перегововах. Осталась лишь пара вопросов. Все идет как надо и обе команды нацелены договориться.

Деонтея очень волнует этот бой. Он вспоминает, как когда-то Фьюри прыгнул в нему на ринг после победы над Артуром Шпилькой. У этих двух парней есть история, и теперь мы увидим ее продолжение", - заявил Финкель, добавив, что бой может пройти 10 или 17 ноября в Лас-Вегасе. Переговоры должны быть завершены на следующей неделе.

Напомним, что Деонтей Уалдер подтвердил, что планирует провести поединок с Тайсоном Фьюри. Тренер Уайлдера уже объяснил, зачем ему этот бой.

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Теги: бокс, Тайсон Фьюри, Деонтей Уайлдер
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
Peyot    03.08.2018, 13:38
Оценка:  0
Peyot
жирный фьюри до ринга не доползет
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