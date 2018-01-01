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Бивол – Чилемба: прогноз и ставки букмекеров на бой

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Букмекеры определили фаворита боя Дмитрий Бивол – Айзек Чилемба.
Дмитрий Бивол – Айзек Чилемба
Дмитрий Бивол – Айзек Чилемба
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В андрекарде боя Ковалев – Альварес выступит чемпион WBA Дмитрий Бивол (13-0, 11 КО). Россиянин выйдет в ринг против Айзека Чилембы (25-5-2, 10 КО).

По мнению букмекеров, значительным фаворитом противостояния является Бивол.

Так, компания bwin предлагает поставить на победу Дмитрия с коэффициентом 1,01, а на его оппонента – 17,0.

Напомним, поединок Бивол – Чилемба состоится 4 июля в городе Атлантик Сити (США).

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Теги: бокс, прогноз, ставки букмекеров, Дмитрий Бивол, Айзек Чилемба
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