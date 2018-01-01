Бивол – Чилемба: прогноз и ставки букмекеров на бой
Букмекеры определили фаворита боя Дмитрий Бивол – Айзек Чилемба.
В андрекарде боя Ковалев – Альварес выступит чемпион WBA Дмитрий Бивол (13-0, 11 КО). Россиянин выйдет в ринг против Айзека Чилембы (25-5-2, 10 КО).
По мнению букмекеров, значительным фаворитом противостояния является Бивол.
Так, компания bwin предлагает поставить на победу Дмитрия с коэффициентом 1,01, а на его оппонента – 17,0.
Напомним, поединок Бивол – Чилемба состоится 4 июля в городе Атлантик Сити (США).
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