Бивол – Чилемба: прогноз и ставки букмекеров на бой

Букмекеры определили фаворита боя Дмитрий Бивол – Айзек Чилемба.

В андрекарде боя Ковалев – Альварес выступит чемпион WBA Дмитрий Бивол (13-0, 11 КО). Россиянин выйдет в ринг против Айзека Чилембы (25-5-2, 10 КО).

По мнению букмекеров, значительным фаворитом противостояния является Бивол.

Так, компания bwin предлагает поставить на победу Дмитрия с коэффициентом 1,01, а на его оппонента – 17,0.

Напомним, поединок Бивол – Чилемба состоится 4 июля в городе Атлантик Сити (США).

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