Переключиться на мобильную версию

Ковалев – Альварес: где смотреть бой

Комментариев: 1
Сергей Ковалев проведет бой с Элейдером Альваресом в Атлантик Сити. iSport.ua рассказывает, где смотреть бой Ковалев – Альварес 4 августа.
Сергей Ковалев – Элейдер Альварес
Сергей Ковалев – Элейдер Альварес
Main Events

Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом Сергей Ковалев (32-2-1, 28 КО) схлестнется с непобежденным колумбийцем Элейдером Альваресом (23-0, 11 КО).

В Украине не будет транслироваться бой Ковалев – Альварес. Его можно будет посмотреть на российском Первом канале, а также на американском HBO Boxing.

Напомним, поединок Ковалев – Альварес состоится 4 июля в городе Атлантик Сити (США). Начало трансляции – в 05:00 (5 августа) по киевскому времени.

Ранее букмекеры определили фаворита данного противостояния.

Подписывайтесь также на нашу страничку о боксе в Telegram!

Поделись:
Теги: бокс, где смотреть, Сергей Ковалев, Элейдер Альварес
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
петенька  (аноним)  03.08.2018, 12:35
Оценка:  0
петенька
Хочу в пуканчик!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь