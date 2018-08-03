Ковалев – Альварес: где смотреть бой

Сергей Ковалев проведет бой с Элейдером Альваресом в Атлантик Сити. iSport.ua рассказывает, где смотреть бой Ковалев – Альварес 4 августа.

Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом Сергей Ковалев (32-2-1, 28 КО) схлестнется с непобежденным колумбийцем Элейдером Альваресом (23-0, 11 КО).

В Украине не будет транслироваться бой Ковалев – Альварес. Его можно будет посмотреть на российском Первом канале, а также на американском HBO Boxing.

Напомним, поединок Ковалев – Альварес состоится 4 июля в городе Атлантик Сити (США). Начало трансляции – в 05:00 (5 августа) по киевскому времени.

Ранее букмекеры определили фаворита данного противостояния.

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