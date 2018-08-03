Ковалев – Альварес: прогноз и ставки букмекеров на бой

Букмекеры определили фаворита боя Сергей Ковалев – Элейдер Альварес.

Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом Сергей Ковалев (32-2-1, 28 КО) схлестнется с непобежденным колумбийцем Элейдером Альваресом (23-0, 11 КО).

По мнению букмекеров, фаворитом противостояния является российский боксер.

Так, компания bwin предлагает поставить на победу Крашера с коэффициентом 1,17, а на его оппонента – 5,0.

Напомним, поединок Ковалев – Альварес состоится 4 июля в городе Атлантик Сити (США).

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