Бурсак: Усик из чемпиона мира превратился в легенду

Макс Бурсак рассказал iSport.ua о том, когда собирается вернуться на ринг.

Экс-претендент на титул чемпиона мира украинский боксер второго среднего веса Макс Бурсак рассказал о том, что вскоре вернется на ринг, а также прокомментировал завоевание Александром Усиком звания абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.

"Усик из чемпиона мира превратился в легенду. Тут можно сказать ему только "браво". Гассиева он расскатал. Я понимал, что он выиграет, но думал будет более конкурентный бой.

Беллью? Думаю, его он тоже расскатает. У меня есть опыт несостоявшихся боев с британскими "говорунами". Дай Бой, чтобы Саша подписал с Беллью контракт и бой состоялся.

Что касается меня, то сейчас я в хорошей форме, тренируюсь, готовлюсь на бой в сентябре. Сейчас общая физическая подготовка, а когда подпишем контракт на бой, то можно будет подбирать спарринг-партнеров.

Пока не могу сказать, с кем и когда, но это будет Европа. Это будет хороший соперник, "мешки" мне не интересны. Выступлю в категории до 76,2 кг, мне сейчас нужно еще десятку килограмм сбросить. Подготовка идет по плану", - рассказал Бурсак в комментарии iSport.ua.

Ранее Бурсак заявлял, что хочет участвовать в мега-файтах.

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