Ломаченко позади Кроуфорда: Top Rank показала, кто из боксеров компании важнее
Афиша промоутерской компании показала отношение к своим боксерам.
Промоутерская компания Top Rank Promotions объявила о новом семилетнем контракте с каналом ESPN.
В этому событию компания выпустила афишу, на которую попали главные боксеры компании – при этом украинец Василий Ломаченко хоть и на переднем плане, но все же немного позади, видимо, главной звезды компании, не знающего поражений на профессиональном ринге американца Теренса Кроуфорда.
Ранее менеджер украинца Эгис Климас назвал следующего соперника и дату боя Ломаченко.
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