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Ломаченко позади Кроуфорда: Top Rank показала, кто из боксеров компании важнее

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Афиша промоутерской компании показала отношение к своим боксерам.
Теренс Кроуфорд и Василий Ломаченко
Теренс Кроуфорд и Василий Ломаченко

Промоутерская компания Top Rank Promotions объявила о новом семилетнем контракте с каналом ESPN.

В этому событию компания выпустила афишу, на которую попали главные боксеры компании – при этом украинец Василий Ломаченко хоть и на переднем плане, но все же немного позади, видимо, главной звезды компании, не знающего поражений на профессиональном ринге американца Теренса Кроуфорда.

Ранее менеджер украинца Эгис Климас назвал следующего соперника и дату боя Ломаченко

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Теги: Василий Ломаченко, Теренс Кроуфорд, бокс, Top Rank
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