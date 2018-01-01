Ломаченко позади Кроуфорда: Top Rank показала, кто из боксеров компании важнее

Афиша промоутерской компании показала отношение к своим боксерам.

Промоутерская компания Top Rank Promotions объявила о новом семилетнем контракте с каналом ESPN.

В этому событию компания выпустила афишу, на которую попали главные боксеры компании – при этом украинец Василий Ломаченко хоть и на переднем плане, но все же немного позади, видимо, главной звезды компании, не знающего поражений на профессиональном ринге американца Теренса Кроуфорда.

Ранее менеджер украинца Эгис Климас назвал следующего соперника и дату боя Ломаченко.

Подписывайтесь также на нашу страничку о боксе в Telegram!