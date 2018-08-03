Усик признан лучшим боксером месяца по версии WBA
Украинец победил Мурата Гассиева, став "суперчемпионом" WBA.
Всемирная боксерская ассоциация (WBA) назвала абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика лучшим боксером по итогам июля.
Напомним, Александр Усик выиграл Всемирную боксерскую суперсерию, победив в финале Мурата Гассиева и став абсолютным чемпионом в тяжелом весе.
После победы в ринге Александр Усик бросил вызов Тони Беллью, а на пресс-конференции повторил желание провести бой с британцем. Позже и сам Беллью ответил согласием провести поединок.
Недавно Усик показал в Киеве свои завоеванные пояса.
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