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Усик признан лучшим боксером месяца по версии WBA

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Украинец победил Мурата Гассиева, став "суперчемпионом" WBA.
Александр Усик
Александр Усик
Олег Батрак, iSport.ua

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) назвала абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика лучшим боксером по итогам июля.

Напомним, Александр Усик выиграл Всемирную боксерскую суперсерию, победив в финале Мурата Гассиева и став абсолютным чемпионом в тяжелом весе.

После победы в ринге Александр Усик бросил вызов Тони Беллью, а на пресс-конференции повторил желание провести бой с британцем. Позже и сам Беллью ответил согласием провести поединок.

Недавно Усик показал в Киеве свои завоеванные пояса.

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Теги: бокс, Александр Усик, Мурат Гассиев, WBSS
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
гость  (аноним)  03.08.2018, 10:18
Оценка:  0
гость
сейчас свидомые какашки налетят,Усик оказался не майданутым,правильный чел!
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