Цзю: Усик показал себя настоящим джентльменом как на ринге, так и вне

Костя Цзю назвал украинского боксера Усика настоящим джентльменом.

Бывший чемпион мира по боксу Костя Цзю оценил поступок победителя Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в первом тяжелом весе чемпиона мира по версиям WBA Super, IBF и WBC и WBO Александра Усика, который отказался от звания Героя Украины.

"Я его полностью поддерживаю в том, что не надо смешивать спорт и политику. Потому что сам считаю, что это совершенно неправильно. Спортсмены должны заниматься спортом, независимо от того, для какой партии, какой национальности. Делать свою работу на сто процентов, чтобы люди получали удовольствие. Он прежде всего отстоял свою честь. Это самое главное. Он представляет сейчас не только Украину, он представляет вид спорта, который называется боксом. И он прежде всего показал себя настоящим джентльменом как на ринге, так и вне. Поэтому у меня только уважение к нему", – сказал Цзю в эфире НСН.

Ранее сообщалось о том, что Александру Усику хотят предложить российское гражданство.

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