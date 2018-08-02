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Цзю: Усик показал себя настоящим джентльменом как на ринге, так и вне

Комментариев: 3
Костя Цзю назвал украинского боксера Усика настоящим джентльменом.
Костя Цзю
Костя Цзю
Getty Images

Бывший чемпион мира по боксу Костя Цзю оценил поступок победителя Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в первом тяжелом весе чемпиона мира по версиям WBA Super, IBF и WBC и WBO Александра Усика, который отказался от звания Героя Украины.

"Я его полностью поддерживаю в том, что не надо смешивать спорт и политику. Потому что сам считаю, что это совершенно неправильно. Спортсмены должны заниматься спортом, независимо от того, для какой партии, какой национальности. Делать свою работу на сто процентов, чтобы люди получали удовольствие. Он прежде всего отстоял свою честь. Это самое главное. Он представляет сейчас не только Украину, он представляет вид спорта, который называется боксом. И он прежде всего показал себя настоящим джентльменом как на ринге, так и вне. Поэтому у меня только уважение к нему", – сказал Цзю в эфире НСН.

Ранее сообщалось о том, что Александру Усику хотят предложить российское гражданство.

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Теги: Костя Цзю, бокс, Александр Усик
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Комментариев (3)
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Марина  (аноним)  02.08.2018, 21:21
Оценка:  0
Марина
Буква Зю, скажи это своему гумозному карлику и его посипакам, которые уже давно смешали спорт и политику. Слабо? В штанишки наложил, херой?
CпасительМаккейн    02.08.2018, 20:27
Оценка:  -3
CпасительМаккейн
Всё верно Костя сказал.Респект ему.Только те у кого разум насекомых мешают в кучу спорт и политику.
Turbo8    02.08.2018, 21:17
Оценка:  -1
Turbo8
А що ти скажеш на рахунок того, що Мурат після перемоги в півфіналі напялив на себе футболку з агітацією "за Пуйла"?!
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