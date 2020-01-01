Беллью: Мои победы над Хэйем лучше любого поединка Уайлдера

Британец раскритиковал работу промоутеров Уайлдера.

Британский боксер Тони Беллью, который, вероятнее всего, станет следующим соперником Александра Усика, раскритиковал промоутеров чемпиона WBC Деонтея Уайлдера.

“Уайлдер является самым неизвестным супертяжеловесом всех времен. Это невероятно, учитывая то, сколько поединков он уже провел. Его статистика поражает, но с кем он дрался?

Даже мой послужной список круче, чем его. Я дважды дрался с унифицированным чемпионом в крузервейте Дэвидом Хэйем и оба раза победил. Мои победы над Хэйем лучше, чем любой поединок Уайлдера. Это факт.

Мы имеем чемпиона мира по версии WBC, которого никто не знает. Работа его промоутеров – это просто преступление. Он отправляет оппонентов спать, а жители Нью-Йорка понятия не имеют, кто он такой”,- приводит слова Беллью BoxingScene.

Отметим, что накануне СМИ назвали возможные даты боя Беллью против Усика. Сам Беллью рассказал о желаемой арене и весе, в котором пройдет бой.

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