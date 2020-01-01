Украинский тяжеловес поборется за первый титул в карьере

Любомир Пинчук выйдет в бою за вакантный пояс чемпиона США.

Украинский тяжеловес Любомир Пинчук (5-1, 4 КО) 18 августа в США выйдет на бой за свой первый титул в профессиональной карьере, сообщает Luckypunch.net.

Уроженец Львова в Питтсбурге, штат Пенсильвания, сразится с 27-летним американцем Ламоном Каперсом (9-12-4, 1 КО) за вакантный пояс чемпиона США по версии Американской боксерской Федерации

Отметим, что бой Пинчук - Каперс станет главным в вечере бокса на арене Priory Grand Hall.

В третьем бою этого вечера отбоксирует еще один представитель Украины - уроженец Стебника, представитель второго полулегкого веса, Олег Довгун (5-0, 2 КО). Его соперник пока не известен.

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