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Последний соперник Пакьяо завершил карьеру

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Маттиссе принял серьезное решение.
Лукас Маттиссе
Лукас Маттиссе
Getty Images

Аргентинский боксер, экс-чемпион мира в полусреднем весе,  Лукас Маттиссе объявил о завершении профессиональной карьеры.

“Спасибо этому спорту за то, что поменял мою жизнь. Я горжусь тем, что на протяжении 10 лет соревновался на высшем уровне против лучших боксеров мира. Я смог осуществить свою мечту, став чемпионом мира. Хочу выразить огромную благодарность всем, кто поддерживал меня на этом пути, без вас я бы не достиг всего этого”,- цитирует Маттиссе BoxingScene.

За свою профессиональную карьеру 35-летний аргентинец провел 44 боя, одержав 39 побед, из них 36 нокаутом. В последнем поединке, за звание чемпиона WBA, Маттиссе противостоял легендарному Менни Пакьяо. Филиппинец одержал досрочную победу в седьмом раунде.

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Теги: бокс, Лукас Маттиссе
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