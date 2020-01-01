Последний соперник Пакьяо завершил карьеру

Маттиссе принял серьезное решение.

Аргентинский боксер, экс-чемпион мира в полусреднем весе, Лукас Маттиссе объявил о завершении профессиональной карьеры.

“Спасибо этому спорту за то, что поменял мою жизнь. Я горжусь тем, что на протяжении 10 лет соревновался на высшем уровне против лучших боксеров мира. Я смог осуществить свою мечту, став чемпионом мира. Хочу выразить огромную благодарность всем, кто поддерживал меня на этом пути, без вас я бы не достиг всего этого”,- цитирует Маттиссе BoxingScene.

За свою профессиональную карьеру 35-летний аргентинец провел 44 боя, одержав 39 побед, из них 36 нокаутом. В последнем поединке, за звание чемпиона WBA, Маттиссе противостоял легендарному Менни Пакьяо. Филиппинец одержал досрочную победу в седьмом раунде.

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