Усику хотят предложить российское гражданство

В России подхватили слова украинского боксера об отказе от звания Героя Украины.

Депутат Государственной Думы России Дмитрий Свищев после заявления абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе украинца Александра Усика о том, что ему не нужно звание "Герой Украины", предложил рассмотреть вариант с выдачей украинцу российского гражданства.

"Усик родился в Крыму, в Симферополе, а Крым является частью России (АР Крым оккупирован Россией в 2014 году – прим.).

Думаю, что Александра с удовольствием приняла бы любая держава. Лично с ним не знаком, но, судя по поступкам, это человек с высокими моральными и этическими нравами. Усик никогда не говорил плохих слов ни об Украине, ни о России, он всегда сдержан в своих высказываниях, несмотря на сложную ситуацию между странами.

Пока такого запроса не последовало, преждевременно что-то обсуждать, но, если Усик обратится с просьбой натурализовать его в России – стоит задуматься. Любая страна с удовольствием предоставила бы Александру право на проживание и гражданство", – сказал депутат.

Накануне Александр Усик провел в Киеве встречу с фанами. Смотрите яркие фото с мероприятия.

Напомним, что присвоить звание Герой Украины предложил Премьер-министр Владимир Гройсман.

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