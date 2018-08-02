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Усику хотят предложить российское гражданство

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В России подхватили слова украинского боксера об отказе от звания Героя Украины.
Александр Усик
Александр Усик
Олег Батрак, iSport.ua

Депутат Государственной Думы России Дмитрий Свищев после заявления абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе украинца Александра Усика о том, что ему не нужно звание "Герой Украины", предложил рассмотреть вариант с выдачей украинцу российского гражданства.

"Усик родился в Крыму, в Симферополе, а Крым является частью России (АР Крым оккупирован Россией в 2014 году – прим.).

Думаю, что Александра с удовольствием приняла бы любая держава. Лично с ним не знаком, но, судя по поступкам, это человек с высокими моральными и этическими нравами. Усик никогда не говорил плохих слов ни об Украине, ни о России, он всегда сдержан в своих высказываниях, несмотря на сложную ситуацию между странами.

Пока такого запроса не последовало, преждевременно что-то обсуждать, но, если Усик обратится с просьбой натурализовать его в России – стоит задуматься. Любая страна с удовольствием предоставила бы Александру право на проживание и гражданство", – сказал депутат.

Накануне Александр Усик провел в Киеве встречу с фанами. Смотрите яркие фото с мероприятия.

Напомним, что присвоить звание Герой Украины предложил Премьер-министр Владимир Гройсман.

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Теги: бокс, Александр Усик
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MHCUA    02.08.2018, 09:15
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