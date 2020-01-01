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Победив Поветкина, Джошуа сможет отложить защиту пояса WBO до 2020 года

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Претендентом на этот пояс может стать Усик, если перейдет в супертяжелый вес.
Энтони Джошуа и Александр Поветкин
Энтони Джошуа и Александр Поветкин
Getty Images

Британский боксер Энтони Джошуа сможет отложить обязательную защиту титула чемпиона WBO в супертяжелом весе до марта 2020 года, если победит Александра Поветкина в ближайшем поединке.

Ранее украинский чемпион Александр Усик получил звание от WBO статус “суперчемпиона”. В соответствии с этим статусом, Усик мог стать претендентом на бой с Джошуа сразу после перехода в супертяжелый вес. Однако британец также был наделен подобным статусом и теперь победа над Поветкиным снимет с него обязательства по защите пояса, вплоть до марта 2020 года.

Напомним, что бой Джошуа против Поветкина состоится в сентябре на арене Уэмбли.

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Теги: бокс, Энтони Джошуа, Александр Поветкин, Александр Усик
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