Уайт: Фьюри шутник и пустослов

Чемпион WBC Silver готов провести поединок с Фьюри либо с Чарром.

Диллиан Уайт, победивший Джозефа Паркера в поединке за звание чемпиона WBC Silver, назвал следующих соперников, поединок с которыми ему интересен.

“Я хочу бой с Фьюри или с Чарром.

У Чарра есть пояс WBA, так почему нет? Это хороший бой, а он хороший боксер. Я точно хочу этого поединка и готов к нему. Вопрос лишь в том, хочет ли он этого?

На счет Фьюри. Он шутник и пустослов, а его физическая форма сейчас второсортна. Тайсон рассказывает о поединке с Уайлдером, но он несет бред. Этого не случится и, в данный момент, в этом нет никакого смысла. Фьюри – Уайт - вот по-настоящему классный бой. Так давайте сделаем это. Такой расклад более реалистичен. Если он хочет хорошего поединка, то я готов драться в декабре”,- цитирует Уайта BoxingScene.

Напомним, что Деонтей Уалдер подтвердил, что планирует провести поединок с Тайсоном Фьюри. Тренер Уайлдера уже объяснил, зачем ему этот бой.

Подписывайтесь также на нашу страничку о боксе в Telegram!