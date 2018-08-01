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Уайт: Фьюри шутник и пустослов

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Чемпион WBC Silver готов провести поединок с Фьюри либо с Чарром.
Диллиан Уайт
Диллиан Уайт
Getty Images

Диллиан Уайт, победивший Джозефа Паркера в поединке за звание чемпиона WBC Silver, назвал следующих соперников, поединок с которыми ему интересен.

“Я хочу бой с Фьюри или с Чарром.

У Чарра есть пояс WBA, так почему нет? Это хороший бой, а он хороший боксер. Я точно хочу этого поединка и готов к нему. Вопрос лишь в том, хочет ли он этого?

На счет Фьюри. Он шутник и пустослов, а его физическая форма сейчас второсортна. Тайсон рассказывает о поединке с Уайлдером, но он несет бред. Этого не случится и, в данный момент, в этом нет никакого смысла. Фьюри – Уайт - вот по-настоящему классный бой. Так давайте сделаем это. Такой расклад более реалистичен. Если он хочет хорошего поединка, то я готов драться в декабре”,- цитирует Уайта BoxingScene.

Напомним, что Деонтей Уалдер подтвердил, что планирует провести поединок с Тайсоном Фьюри. Тренер Уайлдера уже объяснил, зачем ему этот бой.

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Теги: бокс, Диллиан Уайт, Тайсон Фьюри
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Комментариев (1)
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ВоблаВологда  (аноним)  01.08.2018, 23:03
Оценка:  0
ВоблаВологда
Шутник. Ему нужны пояса. Шутя заберет пояс у Уайлдера. А потом настанет очередь Джошуа, которого Фьюри победит по очкам. Этим парням после этого будет не до шуток(((((. Паркер ведь не смеялся.
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