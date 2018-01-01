Климас - Гарсие: Не ври, Ломаченко никогда не отказывал тебе

Менеджер украинца подверг сомнениям заявления американского чемпиона.

Менеджер украинского чемпиона в легком весе по версии WBA Василия Ломаченко ответил на заявление американского боксера Майки Гарсии. По словам Климаса, Ломаченко никогда не отказывался от поединка с чемпионом WBC и IBF.

“Пожалуйста, не ври. Ломаченко никогда не отказывался от поединка с тобой. Как многие могут помнить, Василий всегда говорил о возможном бое с Майки и о том, каким грандиозным поединком могло бы стать это событие”,- написал Климас в своем Twitter.

Ранее менеджер украинца уже говорил, что единственной проблемой в организации поединка с Гарсией является сам американец.

Также Климас назвал соперника и дату следующего поединка Ломаченко

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