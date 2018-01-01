Переключиться на мобильную версию

Климас - Гарсие: Не ври, Ломаченко никогда не отказывал тебе

Комментариев: 0
Менеджер украинца подверг сомнениям заявления американского чемпиона.
Климас и Ломаченко
Климас и Ломаченко
boxnews.com.ua

Менеджер украинского чемпиона в легком весе по версии WBA Василия Ломаченко ответил на заявление американского боксера Майки Гарсии. По словам Климаса, Ломаченко никогда не отказывался от поединка с чемпионом WBC и IBF.

“Пожалуйста, не ври. Ломаченко никогда не отказывался от поединка с тобой. Как многие могут помнить, Василий всегда говорил о возможном бое с Майки и о том, каким грандиозным поединком могло бы стать это событие”,- написал Климас в своем Twitter.

Ранее менеджер украинца уже говорил, что единственной проблемой в организации поединка с Гарсией является сам американец.

Также Климас назвал соперника и дату следующего поединка Ломаченко

Подписывайтесь также на нашу страничку о боксе в Telegram!

Поделись:
Теги: бокс, Василий Ломаченко, Майки Гарсия
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь