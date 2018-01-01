Майки Гарсия: Ломаченко много раз отказывался биться со мной

Майки Гарсия остался доволен победой над Робертом Истером.

Чемпион мира в легком весе по версия WBC и IBF Майки Гарсия заявил, что Василий Ломаченко несколько раз отказывал ему в очном поединке.

"Я очень доволен победой над Истером. Он сложный соперник, но после нескольких раундов я поймал ритм.

Мы знали, что с высоким боксером я должен работать по-другому. Болельщики были очень счастливы, и это важно.

Сегодня эта глава закрыта. Моя новая цель – встретиться с Эрролом Спенсом до конца года. Многие говорят мне, что он очень опасный противник, но это те бои, которые я ищу.

Я знаю, что могу проводить бои в полусреднем весе, но считаю, что чем больше риск, тем больше слава.

Я зарекомендовал себя как один из лучших чемпионов на сегодняшний день, поэтому мне не нужно никого ждать. Ломаченко много раз мне отказывал, и в этот момент моей карьеры я не могу остановиться, это мой момент, и я хочу творить историю", – сказал Гарсия в комментарии World Boxing News.

Напомним, что тренер Гарсии заявил, что бой его подопечного с Ломаченко не состоится в ближайшее время.

Ранее промоутер Ломаченко парировал команде Гарсии, сказав, что Майки боится боксировать против украинца.

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