Чемпионская встреча: яркие фото пресс-конференции Усика в Киеве

Александр Усик показал болельщикам все свои трофеи и пояса, а также ответил на их вопросы.

Олег Батрак, iSport.ua

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе и обладатель трофея имени Мухаммеда Али Александр Усик провел пресс-конференцию в одном из столичных ТРЦ, ответив на вопросы болельщиков и проведя автограф-сессию. Смотрите яркие фото с пресс-конференции: Фото - Олег Батрак, iSport.ua Подписывайтесь также на нашу страничку о боксе в Telegram!

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