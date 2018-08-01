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Чемпионская встреча: яркие фото пресс-конференции Усика в Киеве

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Александр Усик показал болельщикам все свои трофеи и пояса, а также ответил на их вопросы.
Чемпионская встреча: яркие фото пресс-конференции Усика в Киеве
Олег Батрак, iSport.ua

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе и обладатель трофея имени Мухаммеда Али Александр Усик провел пресс-конференцию  в одном из столичных ТРЦ, ответив на вопросы болельщиков и проведя автограф-сессию.

Смотрите яркие фото с пресс-конференции:

Фото - Олег Батрак, iSport.ua

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Теги: Александр Усик, бокс, фото
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Комментариев (1)
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Марина  (аноним)  01.08.2018, 20:24
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Марина
Усик - молодец! Вперёд, Украина!
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