Чемпионская встреча: яркие фото пресс-конференции Усика в Киеве
Александр Усик показал болельщикам все свои трофеи и пояса, а также ответил на их вопросы.
Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе и обладатель трофея имени Мухаммеда Али Александр Усик провел пресс-конференцию в одном из столичных ТРЦ, ответив на вопросы болельщиков и проведя автограф-сессию.
Смотрите яркие фото с пресс-конференции:
Фото - Олег Батрак, iSport.ua
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