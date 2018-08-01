Я ничего не боюсь: как Усик собрал своих фанатов в Киеве

Александр Усик провел встречу с болельщиками в киевском ТРЦ.

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе и обладатель трофея имени Мухаммеда Али Александр Усик провел пресс-конференцию в одном из столичных ТРЦ, ответив на вопросы болельщиков и проведя автограф-сессию.

Начал Александр с благодарности своим болельщикам:

"Хочу поблагодарить всех, кто меня поддерживал в этом поединке. Когда я приехал в Москву, смотрел новости – многие поддерживали меня. Спасибо большое за поддержку, за молитвы. Сейчас стало очень сложно ходить по улицам или где-то передвигаться. Спасибо вам большое за это. Это не только моя большая победа, но и тех людей, которые поддерживают и искренне радуются, что в Украину приехал кубок и великолепные пояса. Радость и улыбки должны быть", - отметил Усик.

Понятное, дело многих интересовал вопрос, что дальше. Сидящий рядом промоутер Александр Красюк подтвердил факт переговоров с британцем Тони Беллью и его промоутером Эдди Хирном и сказал, что это "самый вероятный сейчас бой". Причем он состоится в Англии, а вот в Украине Усик может боксировать на открытом стадионе, например, Олимпийском, но такой бой возможен только в летний период.

"Когда-то я говорил, что когда объединю пояса, захочется покорять новую ступень. Если эти бои будут выгодны, почему бы не боксировать. В хевивейте другая опасность, другой адреналин, там новые пояса", - добавил Усик.

Интересовало людей и то, что было после боя в Москве. Наш боксер признался, что все прошло хорошо, не было провокаций, хотя он их ждал.

"В раздевалке я выдохнул, когда мне срезали тейп. Руки были чуть сбитые, я опустил их в лед. Начало крепить руки – вода была холодная. Первое, что я делал, – благодарил Всевышнего, что все закончилось.

У меня впечатления радости от зала осталось – как люди в зале себя вели, как играли два гимна, когда мы боксировали и закончили. Поддерживали и меня, и Мурата. Все было культурно, не было обзывательств, криков неприятных. Кто-то должен был крикнуть "убей его", или еще что-то. Но такого не было, все радостно закончилось. Много людей фотографировалось, ждали на улице. Я вышел из зала в 4 утра – еще проходил допинг. Допинг? Я выпил три бутылки воды, присел 30 раз – и как по маслу. Водички попил, присел, напрягся и не обращаешь внимания, что сзади тебя стоит мужик, который все контролирует. Забываешь о нем. Сдали кровь, еще кое-то сдали, записали и уехали", - рассказал Усик.

Не обошлось и без провокационных вопросов о ценности звания героя Украины, о критике в соцсетях.

"Я всерьез не воспринимаю. Какой-то деятель просит официальный запрос на то, чтобы я ему дал, сколько я зарабатываю, куда я плачу. Вы с ума сходите? На Жана Беленюка тогда напали. Хочу попросить – пускай они соберут недовольных, которым я не нравлюсь. Я с ними выйду драться. Сколько бы их не было, я один против них выйду.

Я прошу свой народ быть самосознательным. Не смотрите телевизор – голова вытекает, если смотреть телевизор. Что они мелют в новостях? Такого вообще нельзя говорить.

Страх? Если нет страху, то человек больной. Есть два вида страха: трусливый и какой-то еще. В данный момент я ничего не боюсь. В спокойной атмосфере сидим.

Звание героя? Не нужны мне никакие звезды, для своего народа, для определенного количества людей своей страны я и так являюсь героем. Мне не нужны для этого какие-то регалии. Вот когда ты идешь и люди говорят: мы за тебя молились, переживали, стояли на коленях и до 2-3 ночи смотрели без звука бой. Вот это признание. а не звезды, которые вы раздаете кому попало", - ответил Усик.

Вообще Усик отвечал на вопросы более 30 минут. Он рассказал о сгонке веса, поделился советами, как настроить себя на результат, планирует ли стать тренером, и чего научит детей.

После этого к Усику поднялся Василий Жадан, под песню которого он выходит на ринг. Он исполнил эту песню и Усик перешел к раздаче автографов.

Александр Усик подарил миллионам своих болельщиков праздник своей победой над Муратом Гассиевым, десяткам фанатам повезло побывать на пресс-конференции и получить автограф, а дальше наш чемпион отправляется на заслуженный отдых. Чтобы набраться сил и вновь нас радовать своими победами.

Смотрите также яркие фото с пресс-конференции в нашей галерее.

Виталий Володько, iSport.ua