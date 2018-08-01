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Усик: Я и так герой для своего народа, мне не нужны звезды, которые вы раздаете кому попало

Комментариев: 3
Александр Усик прокомментировал идею присвоить ему звание Герой Украины.
Александр Усик
Александр Усик
Getty Images

Абсолютный чемпион мира Александр Усик заявил, что если бы не WBSS, ему не удалось собрать всех поясов, а также прокомментировал идею присвоить ему звание Герой Украины. 

"После победы над Гассиевым стало сложно ходить по улицам. Это и ваша победа тоже. Вам нужны улыбки, мы вас порадуем. Главное, поливайте нас гадостями.

Суперсерия – невероятная вещь, которая должна не останавливаться и пройти по всем весовым категориям. У чемпионов, которые учавстовали в этой Суперсерии не было никаких контрактов с телеканалами.

Мне было бы сложно собрать все пояса, если не было WBSS. Слава Богу, что состоялся поединок против Мурата Гассиева, потому что были определенные трудности
 
По приезду в Украину, многие начали высказываться о том, что нужно у меня отобрать, а что дать. Не надо мне ничего давать, а отобрать что-то у меня практически нереально.

Просто не мешайте мне идти путем, который дал всевышний. Я и так являюсь героем для своего народа, для определенного количества людей. Мне не нужны для этого никакие звезды и регалии. Когда люди говорят, что за меня молятся и смотрят бокс до двух часов ночи – вот это признание, а не звезды которые вы там раздаете кому попало", – сказал Усик.

Напомним, что присвоить звание Герой Украины предложил Премьер-министр Владимир Гройсман.

Также Усик назвал обязательный удар, которому научит своих детей.

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Теги: бокс, Александр Усик
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Комментариев (3)
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direktor_b    01.08.2018, 19:29
Оценка:  +3
direktor_b
Усік дав гідну відповідь всім політиканам ,які намагаються втянути його в свої грязні політичні ігри.Й для України він робить значно більше ніж деякі так звані пітріоти...
Dnepr_Dnepr    01.08.2018, 19:28
Оценка:  -4
Dnepr_Dnepr
Хитрый жук, понимает что уже скоро звание "героя" только поднасрет в карьере и в жизни и мягко съезжает. Не зря патриоты его в сепары записали)
Украинец  (аноним)  01.08.2018, 18:51
Оценка:  +4
Украинец
Молодец! Слава Украине!
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