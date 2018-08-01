Усик назвал обязательный удар, которому научит своих детей

Александр Усик не задумывается о тренерской карьере.

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик не задумывается о карьере тренера, однако рассказал, какому удару он научит своих сыновей.

"У меня есть два сына. Я хочу их тренировать, в любом случае я научу их пробивать двоечку. Но чтоб стать тренером... К этому надо прийти. Я сам еще нуждаюсь в тренерской помощи, подсказке. Конечно, показываю сыну что и как делать. Они боксируют чуть-чуть. Но мне в тренеры пока рановато.

Хочу ли, чтобы мои дети стали боксерами? Мне бы не хотелось, чтобы они, как я, зарабатывали себе на жизнь. Мне хочется, чтобы они закончили школу, университет. Это будет главным приоритетом для меня. Работали, например, банкирами – это хорошая профессия. В политику не хотелось, чтобы шли. Если они захотят в бокс, объясню насколько это не легко", – сказал Усик на специальной пресс-конференции.

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