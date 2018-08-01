Переключиться на мобильную версию

Усик назвал обязательный удар, которому научит своих детей

Комментариев: 1
Александр Усик не задумывается о тренерской карьере.
Александр Усик
Александр Усик
K2 Promotions

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик не задумывается о карьере тренера, однако рассказал, какому удару он научит своих сыновей.

"У меня есть два сына. Я хочу их тренировать, в любом случае я научу их пробивать двоечку. Но чтоб стать тренером... К этому надо прийти. Я сам еще нуждаюсь в тренерской помощи, подсказке. Конечно, показываю сыну что и как делать. Они боксируют чуть-чуть. Но мне в тренеры пока рановато.

Хочу ли, чтобы мои дети стали боксерами? Мне бы не хотелось, чтобы они, как я, зарабатывали себе на жизнь. Мне хочется, чтобы они закончили школу, университет. Это будет главным приоритетом для меня. Работали, например, банкирами – это хорошая профессия. В политику не хотелось, чтобы шли. Если они захотят в бокс, объясню насколько это не легко", – сказал Усик на специальной пресс-конференции. 

Ранее Александр Красюк рассказал, почему следующий бой Александра Усика не состоится в Украине.

Смотрите также, как Александр Усик играет с детьми в футбол в Крыму.

Подписывайтесь также на нашу страничку о боксе в Telegram!

Поделись:
Теги: бокс, Александр Усик, дети
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
КисКис  (аноним)  01.08.2018, 18:42
Оценка:  +1
КисКис
Учи, Саня, своих пацанов. Вырастут - от пиздят детей Поветкина.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь