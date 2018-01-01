Уайлдер: Бой с Фьюри состоится, мы очень близки к завершению сделки

Бой Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри, скорее всего, пройдет в США.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер заявил, что переговоры по бою с Тайсоном Фьюри близки к завершению и поединок точно состоится.

"Я уверен на 100%, что мы устроим этот бой с Тайсоном Фьюри. Мы очень близки к завершению сделки. Гораздо ближе, чем когда-либо в переговорах с Джошуа. Бой состоится, никаких сомнений.

Фьюри – отличный парень, я общаюсь с ним, наши команды тоже. Этот поединок будет круче, чем против Джошуа: для многих Фьюри остался чемпионом, его никто не побеждал. Я стану первым, кто его вырубит.

Я очень взволнован. Не могу дождаться, когда официально будет объявлено о бое", – сказал Уайлдер в комментарии BoxingScene.

Также Уайлдер намекнул, что бой против Фьюри состоится в США.

"Я чувствую, что Фьюри скоро вернет свою лучшую форму. Он был на вершине раньше и знает, как быть настоящим чемпионом. Этот парень ничего не боится. Он едет в США, чтобы боксировать со мной в моей стране", – подытожил Деонтей.

Ранее о переговорах команд Фьюри и Уайлдера рассказал промоутер Френк Уоррен. Официально о бое может быть объявлено в случае победы Тайсона Фьюри над Франческо Пьянетой 16 августа.

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