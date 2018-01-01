Переключиться на мобильную версию

Уайлдер: Бой с Фьюри состоится, мы очень близки к завершению сделки

Комментариев: 0
Бой Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри, скорее всего, пройдет в США.
Деонтей Уайдер
Деонтей Уайдер
Getty Images

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер заявил, что переговоры по бою с Тайсоном Фьюри близки к завершению и поединок точно состоится. 

"Я уверен на 100%, что мы устроим этот бой с Тайсоном Фьюри. Мы очень близки к завершению сделки. Гораздо ближе, чем когда-либо в переговорах с Джошуа. Бой состоится, никаких сомнений.

Фьюри – отличный парень, я общаюсь с ним, наши команды тоже. Этот поединок будет круче, чем против Джошуа: для многих Фьюри остался чемпионом, его никто не побеждал. Я стану первым, кто его вырубит.

Я очень взволнован. Не могу дождаться, когда официально будет объявлено о бое", – сказал Уайлдер в комментарии BoxingScene.

Также Уайлдер намекнул, что бой против Фьюри состоится в США. 

"Я чувствую, что Фьюри скоро вернет свою лучшую форму. Он был на вершине раньше и знает, как быть настоящим чемпионом. Этот парень ничего не боится. Он едет в США, чтобы боксировать со мной в моей стране", – подытожил Деонтей. 

Ранее о переговорах команд Фьюри и Уайлдера рассказал промоутер Френк Уоррен. Официально о бое может быть объявлено в случае победы Тайсона Фьюри над Франческо Пьянетой 16 августа.

Подписывайтесь также на нашу страничку о боксе в Telegram!

Поделись:
Теги: бокс, Деонтей Уайлдер, Тайсон Фьюри
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь