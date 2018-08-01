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Промоутер Усика рассказал, почему следующий бой Александра не состоится в Украине

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Александр Красюк рассказал, где, скорее всего, пройдет бой против Тони Беллью.
Александр Усик и Александр Красюк
Александр Усик и Александр Красюк
instagram.com/alex.krassyuk

Промоутер абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усик Александр Красюк рассказал, почему следующий бой его клиента не может состоятся в Украине.

"Мы ведем переговоры с командой Тони Беллью. Если бой с Беллью состоится, то скорее всего он будет в Британии. Думаю, что осенью Усик проведет бой в Манчестере или же Ливерпуля. В Украине, к тому же, нет арен, где можно провести бой. Возможно, поединок можно организовать на каком-то стадионе, как НСК Олимпийский. Однако это будет реально лишь в летнее время", – заявил Красюк  на специальной пресс-конференции боксера. 

После победы над Гассиевым Усик бросил вызов Тони Беллью и выразил готовность подняться в супертяжелый вес. Британец принял вызов Александра провести поединок. 

Ранее промоутер Эдди Хирн назвал примерную дату боя Усика с Беллью, заявив, что осталось лишь уладить вопрос с гонорарами. 

Также Беллью заявил, что бой с Усиком пройдет в Великобритании. Для Тони идеальным местом была бы O2 Арена, что находится в Лондоне.

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Теги: бокс, Александр Усик, Александр Красюк, Тони Беллью
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