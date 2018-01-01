Ортис: Уайлдер и Джошуа боятся меня

Экс-претендент на титул чемпиона мира хочет провести бой с Джошуа и Уайлдером.

Экс-претендент на титул чемпиона мира Луис Ортис уверен в победе над действующим чемпионом мира по версиям WBA Super/IBF/WBO/IBO Энтони Джошуа и чемпионом мира по версии WBC Деонтеем Уайлдером. Конечно, если бы эти поединки состоялись.

"8 раундов мне бы хватило, чтобы выбить всю дурь из Джошуа, поломать ему тело и оторвать голову своими правыми хуками и левыми джебами. Просто потому, что Энтони трусливый сопляк, который прячется за своим промоутерам. Деонтея я уважаю больше, потому что он не побоялся принять бой. Но Уайлдер и Джошуа боятся меня, поэтому не Деонтей не дает матч-реванш, а Энтони бегает от поединка — я готов их побить хоть в 50 лет", - передает слова Ортиса Boxingscene.

Напомним, Луис Ортис брутальным нокаутом отправил Развана Кожану на канвас во втором раунде.

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