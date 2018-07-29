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Ломаченко зажег под шансон в машине

Комментариев: 1
Василий прокатился по Белгород-Днестровскому.
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко
instagram.com/lomachenkovasiliy

Чемпион мира в легком весе по версии WBA Василий Ломаченко прокатился с ветерком на своем Mercedes-Benz под песню в стиле шансон Михаила Круга "Доброго пути".

Видео Василий опубликовал в совместном Instagram с Александром Усиком. 

"Всем хорошего выходного дня, и весёлого настроения от нашего Чемпиона", - подписали видео друзья-боксеры.

Ранее Климас назвал следующего соперника и дату боя Ломаченко

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Теги: Василий Ломаченко, Александр Усик, бокс, шансон
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  01.08.2018, 14:10
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гость
Здесь у рагулей должно бомбить относительно шансона
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