Ломаченко зажег под шансон в машине

Василий прокатился по Белгород-Днестровскому.

Чемпион мира в легком весе по версии WBA Василий Ломаченко прокатился с ветерком на своем Mercedes-Benz под песню в стиле шансон Михаила Круга "Доброго пути".

Видео Василий опубликовал в совместном Instagram с Александром Усиком.

"Всем хорошего выходного дня, и весёлого настроения от нашего Чемпиона", - подписали видео друзья-боксеры.

Допис, поширений 🇺🇦LomUs Official🇺🇦 (@lomus_17) 29 Лип 2018 р. о 3:30 PDT

Ранее Климас назвал следующего соперника и дату боя Ломаченко.

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