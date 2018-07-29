Ломаченко зажег под шансон в машине
Василий прокатился по Белгород-Днестровскому.
Чемпион мира в легком весе по версии WBA Василий Ломаченко прокатился с ветерком на своем Mercedes-Benz под песню в стиле шансон Михаила Круга "Доброго пути".
Видео Василий опубликовал в совместном Instagram с Александром Усиком.
"Всем хорошего выходного дня, и весёлого настроения от нашего Чемпиона", - подписали видео друзья-боксеры.
Ранее Климас назвал следующего соперника и дату боя Ломаченко.
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