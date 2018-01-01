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Фьюри: Буду сражаться с Уайлдером, потому что у Джошуа нет яиц

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Тайсон Фьюри уверен, что Энтони Джошуа сбежал от встречи с Деонтеем Уайлдером.
Тайсон Фьюри в бою с Владимиром Кличко
Тайсон Фьюри в бою с Владимиром Кличко
boxingscene.com

Британец Тайсон Фьюри считает, что его соотечественник Энтони Джошуа просто избегает встречи с Деонтеем Уайлдером, с которым он может встретиться в декабре.

"Если у вас нет яиц, вы не сражаетесь с лучшими. По этой причине Джошуа не хочет бороться с Уайлдером за звание абсолютного чемпиона и заработать в то же время 80 миллионов долларов. Я буду сражаться с Уайлдером, потому что у Джошуа нет яиц

Уверен, что если Джошуа встретится с Уайлдером, он будет избит, потому что он безнадежен. Надо признать Уайлдер - храбр. Они пытались договориться о бое с Джошуа, но Энтони сбежал, прикрываясь своими делами. Он просто не хотел дуэли, вот и все", - заявил Фьюри.

Ранее сообщалось о переговорах команд Фьюри и Уайлдера. Официально о бое может быть объявлено в случае победы Тайсона Фьюри над Франческо Пьянетой 16 августа.

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Теги: Тайсон Фьюри, бокс, Деонтей Уайлдер
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