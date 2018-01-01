Майки Гарсию обязали встретиться с претендентом из Ганы

Американец может вскоре лишься завоеванного пояса IBF.

Международная федерация бокса (IBF) постановила, что американец Майки Гарсиа обязан провести обязательную защиту титула против обязательного претендента Ричарда Комми из Ганы.

"Истер был обязан встретиться с Комми до 30 марта 2018 года. Но поскольку он попросил отсрочку ради объединительного боя, мы пошли ему навстречу с условием, что победитель боя между Истером и Гарсией проведет незамедлительный бой с претендентом №1, Ричардом Комми.

Переговоры между сторонами должны начаться незамедлительно и завершиться до 30 августа. В случае, если стороны не сумеют договориться, мы назначим промоутерские торги", - говорится в сообщении.

Напомним, Майки Гарсия отобрал титул чемпиона мира по версии IBF у соотечественника Роберта Истера. Не исключено, что Гарсиа освободит титул IBF, поскольку сам он выразил желание выйти на ринг против Эррола Спенса.

Ранее тренер Майки Гарсии Роберт объяснил, почему его клиент не будет драться с Василием Ломаченко в ближайшее время.

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