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Книгу Кличко перевели на пять языков

Комментариев: 2
"Управление вызывами" выйдет на разных языках мира.
Владимир Кличко
Владимир Кличко

Новая книга Владимира Кличко "Управление вызовами", которая недавно была презентована в Украине, в августе выйдет на английском языке, а позже будет переведена еще на четыре языка, сообщает klitschko-brothers.com. 

Отметим, что книга стала бестселлером бизнес-литературы на Amazon.

"В августе будет опубликована английская версия моей книги Управление вызовами, в которой я рассказываю, как пришел в своему внутреннему состоянию. 

В целом книга будет переведена на пять языков: болгарский, украинский, немецкий, японский и английский", - отметил Кличко.

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Теги: Владимир КЛичко, Управление вызовами, книга, бокс
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Комментариев (2)
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Петров    01.08.2018, 11:36
Оценка:  0
Петров
Это уже какая-то комедия.
Пролисок    01.08.2018, 10:56
Оценка:  +1
Пролисок
Чудеса..
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