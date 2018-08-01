Книгу Кличко перевели на пять языков

"Управление вызывами" выйдет на разных языках мира.

Новая книга Владимира Кличко "Управление вызовами", которая недавно была презентована в Украине, в августе выйдет на английском языке, а позже будет переведена еще на четыре языка, сообщает klitschko-brothers.com.

Отметим, что книга стала бестселлером бизнес-литературы на Amazon.

"В августе будет опубликована английская версия моей книги Управление вызовами, в которой я рассказываю, как пришел в своему внутреннему состоянию.

В целом книга будет переведена на пять языков: болгарский, украинский, немецкий, японский и английский", - отметил Кличко.

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