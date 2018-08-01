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Менеджер Ломаченко: Мы хотим бой с Гарсией, необходимо еще его желание

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Эгис Климас не видит проблем в организации поединка Майки Гарсии и Василия Ломаченко.
Майки Гарсия - Роберт Истер
Майки Гарсия - Роберт Истер

Менеджер чемпиона мира в легком весе WBA Василия Ломаченко, Эгис Климас, рассказал о вероятности организации боя украинца с американцем Майки Гарсией.

"Конечно же мы хотим драться с Гарсией, но у Майки всегда найдется какой-то предлог... Повторюсь: мы хотим боя с Гарсией. Но со стороны американца какие-то нелепые оправдания. Сделать бой просто - необходимо только его желание. Как только его менеджер обратится к нам, мы найдем решение.

Не вижу никаких проблем с тем, чтобы бой одновременно транслировали два телеканала, ESPN и Showtime. Думаю, они вместе смогут сделать этот поединок на платной платформе (PPV). Но если он хочет драться с полусредневесом с Эрролом Спенсом, то пускай дерется. В этом случае он сохранит свои титулы, а объединительный бой с Ломаченко сможем провести в следующем году", - цитирует Климаса ESPN.

Напомним, что после победы над Робертом Истером, Майки Гарсия выразил желание выйти на ринг против Эррола Спенса.

Ранее тренер Майки Гарсии Роберт объяснил, почему его клиент не будет драться с Василием Ломаченко в ближайшее время. 

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Теги: бокс, Василий Ломаченко, Майки Гарсия, Эгис Климас
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Комментариев (1)
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петенька  (аноним)  01.08.2018, 09:13
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