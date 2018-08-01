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Украинский боксер поможет Поветкину готовиться к бою с Джошуа

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Владислав Сиренко станет спарринг-партнером россиянина.
Влад Сиренко и Джеймс Али Башир
Влад Сиренко и Джеймс Али Башир

Непобедимый украинский супертяжеловес Владислав Сиренко приглашен в тренировочный лагерь Александра Поветкина для подготовки того к поединку с Энтони Джошуа.

Спарринги начнутся в средине августа. Об этом сообщил тренер Сиренко Джеймс Али Башир.

Напомним, бой Джошуа - Поветкин пройдет 22 сентября на арене Уэмбли в Лондоне.

Ранее сообщалось, что спарринг-партнером Джошуа станет Владимир Кличко.

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Теги: Владислав Сиренко, бокс, Александр Поветкин, Энтони Джошуа
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петенька  (аноним)  01.08.2018, 09:12
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