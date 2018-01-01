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Климас назвал следующего соперника и дату боя Ломаченко

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Менеджер боксера также сообщил о процессе восстановления после операции.
Василий Ломаченко и Эгис Климас
Василий Ломаченко и Эгис Климас
boxingscene.com

Менеджер чемпиона мира в легком весе WBA Василия Ломаченко, Эгис Климас заявил, что украинец проведет следующий бой 1 декабря.

"Восстановление идет хорошо. Мы провели вместе 3-4 дня в Москве — Ломаченко прилетел поддержать своего друга Александра Усика в решающем поединке Суперсерии против россиянина Мурата Гассиева.

Ломаченко работает с физиотерапевтом. Все идет по графику. Врач говорит, что операция прошла без осложнений, он рад ходом восстановления. Вскоре Василию предстоит еще один визит к докторам.

Планы на будущее? Я буквально только что общался с Top Rank, говорил с ее главой Бобом Арумом. Планы таковы: 25 августа Бельтран проведет бой с пуэрториканцем Хосе Педрасой, а Ломаченко встречается с победителем противостояния. Бой Ломаченко с победителем боя Бельтран-Педраса состоится 1 декабря", - цитирует Климаса ESPN.

Ранее сам Ломаченко заявил, что его следующий бой должен быть против победителя пары Бельтран-Педраса, а на 2019 год возможен его поединок с Мэнни Пакьяо.

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Теги: Василий Ломаченко, бокс, Эгис Климас
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