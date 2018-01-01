Уайт сломал пальцы и ребро перед боем с Паркером

Британец признался, что защищал титул WBC Silver с полученными накануне травмами.

В ночь с 28 на 29 июля на лондонской O2 Arena состоялся вечер профессионального бокса, главным событием которого стал поединок между обладателем титула WBC Silver в супертяжелом весе Диллианом Уайтом и экс-чемпионом мира Джозефом Паркером.

Последний проиграл, а его соперник рассказал о полученных перед боем травмах.

"На тренировках ещё перед поединком я сломал левую руку, а если точнее, то два пальца на ней. А уже после в одном из спаррингов так вышло, что соперник сломал мне вдобавок ещё и одно ребро. Так что чудо, что я смог выйти на ринг и боксировать", – сказал британец в интервью Express.

Смотри также полное видео боя Уайт – Паркер.

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