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WBO решила наградить Усика особым званием

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Украинец получил звание суперчемпиона WBO.
Александр Усик с поясом WBO
Александр Усик с поясом WBO
K2 Promotions

Александр Усик, завоевавший накануне звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе, получил звание суперчемпиона WBO.

"Голосование уже состоялось и Усик стал суперчемпионом. Он получит специальный пояс. Также, основываясь на правилах WBO, его промоутер может обратиться в чемпионский комитет с просьбой сделать Усика обязательным претендентом на пояс в супертяжелом весе", – приводит слова представителя Всемирной боксерской организации talkSPORT.

Отметим, что обладателем пояса WBO в супертяжелом весе является британец Энтони Джошуа.

Напомним, Александр Усик завоевал титул Всемирной боксерской организации в поединке с Кшиштоф Гловацки в сентябре 2016-го, после чего защитил его еще пять раз.

Ранее промоутер Александра Усика прокомментировал возможный бой против Энтони Джошуа.

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Теги: бокс, Александр Усик, WBO
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гость  (аноним)  31.07.2018, 22:59
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Усик боксёр любитель суперчемпион, бесконтактного-очкового боя. На дистанции.
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