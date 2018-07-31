WBO решила наградить Усика особым званием

Украинец получил звание суперчемпиона WBO.

Александр Усик, завоевавший накануне звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе, получил звание суперчемпиона WBO.

"Голосование уже состоялось и Усик стал суперчемпионом. Он получит специальный пояс. Также, основываясь на правилах WBO, его промоутер может обратиться в чемпионский комитет с просьбой сделать Усика обязательным претендентом на пояс в супертяжелом весе", – приводит слова представителя Всемирной боксерской организации talkSPORT.

Отметим, что обладателем пояса WBO в супертяжелом весе является британец Энтони Джошуа.

Напомним, Александр Усик завоевал титул Всемирной боксерской организации в поединке с Кшиштоф Гловацки в сентябре 2016-го, после чего защитил его еще пять раз.

Ранее промоутер Александра Усика прокомментировал возможный бой против Энтони Джошуа.

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